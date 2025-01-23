تجمع في الموصل لذوي المعتقلين "فرحا" بتمرير "العفو العام"

شفق نيوز/ نظم المئات من ذوي المعتقلين والمحكومين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، يوم الخميس، تجمعاً للتعبير عن فرحهم بإقرار تعديل قانون العفو العام، مطالبين بالإسراع في تنفيذ فقراته.

وقالت أم محمود، وهي إحدى المشاركات بالتجمع، قرب بوابة جنوب الموصل، لوكالة شفق نيوز، إن "اثنين من أبنائي اعتقلوا منذ سنوات بتهم كيدية، وآمل أن يكون إقرار القانون بوابة للفرج عنهما".

وأضافت أن "عائلتي تواجه معاناة كبيرة في مقابلة أبنائي المعتقلين والمحكومين بتهم الإرهاب"، مناشدة الحكومة والبرلمان والقضاء العراقي بـ"النظر بعين الرحمة والعطف لمطالب ومناشدات عائلات المعتقلين من أجل الإفراج عنهم قريبا".

من جانبه، بين النائب طالب المعماري، المشارك بالتجمع، أن "العديد من النواب أخذوا على عاتقهم متابعة تنفيذ قانون العفو".

وأكد المعماري في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "قانون العفو أصبح أمرا واقعا سيتم تنفيذه قريبا لإنصاف المظلومين من المحكومين والمعتقلين"، مشيرا إلى أن "النواب سيتابعون تنفيذ العفو مع الجهات المعنية لضمان إطلاق سراح الأبرياء والذين يستحقون أن يشملوا في القانون".

ولفت إلى أن "نواب نينوى يقع على عاتقهم مستحقات كثيرة بعد العفو العام، ومنها استحقاقات المحافظة وملف البناء في الأراضي والتدخلات السياسية في الانتخابات وغيرها من المستحقات".

وكان مجلس النواب، أقر يوم الثلاثاء الماضي، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

ويعد قانون العفو العام، من أبرز ما طالبت به الكتل السنية، وتم تضمينه في ورقة الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة، عند تشكيل الحكومة الحالية.