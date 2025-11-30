تجفيف أكثر من 1000 بحيرة أسماك متجاوزة في الإسحاقي

شفق نيوز- صلاح الدين

أكدت وزارة الموارد المائية، يوم الأحد، استمرار حملة إزالة التجاوزات بأنواعها كافة على المنظومة المائية وبحيرات الأسماك، مشيرة إلى تجفيف 1020 بحيرة في ناحية الإسحاقي جنوبي صلاح الدين.

وقال مدير الموارد المائية في الإسحاقي، أحمد دنان عباس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الحملة تضمنت تجفيف 680 بحيرة بالكامل، إضافة الى أكثر من 340 بحيرة قيد التجفيف، والعمل مستمر بوتيرة متسارعة باستخدام الآليات التخصصية الحكومية العاملة في المحافظة.

وأضاف أن الحملة جاءت وفق خطة وزارية مدروسة تهدف لاستدامة الموارد المائية والمحافظة عليها من الهدر وضمان التوزيع العادل للحصص المائية على جميع المستفيدين، نظراً للشحة المائية والتغيرات المناخية والتحديات الصعبة التي تشهدها البلاد والظروف الراهنة.

وأشار مدير الموارد المائية، إلى أهمية التوجه نحو إنشاء أحواض مغلقة لتربية الأسماك بدلاً من الأحواض المفتوحة انسجاماً مع خطط الوزارة الرامية إلى حماية الموارد المائية وتقليل الهدر في المياه بما يضمن توفير المياه للاستخدامات الضرورية.