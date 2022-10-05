تجربة فريدة في العراق.. يخت سياحي يبحر صوب بغداد (صور)

شفق نيوز/ أعلن مواطن عراقي في صلاح الدين (صاحب مشروع اليخت السياحي) في قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين، عزمه نقل المشروع الى العاصمة بغداد بشرط وجود مستثمر، مؤكداً إنجاز 85% من يخت ثانٍ في المحافظة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، في وقت سابق قصة وتفاصيل اليخت السياحي في قضاء الضلوعية، والذي نفذه المواطن ناظم العبيدي، بعد استحضار تجربة خبرته من الاغتراب في المغرب العربي.

وكشف العبيدي، عن مشروع جديد بسعة أكبر، بعد نجاح تجربة يخته السياحي على كورنيش قضاء الضلوعية، مؤكداً إنجاز 85% من مشروع يخت سياحي آخر، سيبدأ باستقبال السائحين على شواطئ مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وبين أن "المشروع ينفذ مع شريك له، رغم الصعوبات المادية ورصانة المشروع"، موضحاً أن "سعة اليخت المزمع اطلاقه في تكريت 450 راكبا، ويتألف من طابقين بطول 45 مترا وعرض 10 أمتار، ويحوي كل مرافق وسبل الراحة ومطعم ومرافق أخرى".

وكشف العبيدي، عن إعداد مشروع آخر لليخت السياحي في العاصمة بغداد بسعة 500 راكب، راهنا ذلك بتأمين مستثمر لتسويق المشروع الذي يعد من المشاريع السياحية المميزة والكبرى في العاصمة.

ويرى مختصون أن مشروع اليخت السياحي الذي نفذه مواطن عراقي وبامكانياته الذاتية، يفتح أبواباً كثيرة لإحياء القطاع السياحي والقطاع الخاص، ويضع الحكومة ومؤسساتها المختصة أمام تساؤلات عن أسباب غياب المرافق السياحية وإهمالها، رغم توفر جميع المقومات والظروف.