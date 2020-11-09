تجدد تظاهرات الموظفين امام مبنى المالية العراقية للمطالبة بالرواتب

شفق نيوز/ تجددت تظاهرات موظفي دوائر الدولة، اليوم الاثنين، امام مبنى وزارة المالية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة لشهر تشرين الاول الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من موظفي الدوائر الحكومية تظاهروا لليوم الثاني امام مبنى وزارة المالية في منطقة باب المعظم وسط بغداد، للمطالبة بدفع رواتبهم لشهر تشرين الاول المتاخرة، مبيناً أن الموظفين عبروا عن استيائهم الشديد من تأخرها للمرة الثانية بعد تاخر رواتب شهر ايلول الماضي.

وأضاف أن المتظاهرين رفعوا الاعلام العراقية ولافتات تطالب الحكومة بدفع رواتبهم فوراً واخرى كتب عليها "رواتب الموظفين خط احمر".

وبين أن الموظفين المتظاهرين اعتبروا أن التبريرات التي اعلنتها الحكومة ووزارة المالية من عدم وجود اموال كافية لدفع الرواتب هي غير مقنعة وغير مقبولة مؤكدين أن الحكومات السابقة مرت بازمات كبيرة، كما انخفضت الاسعار لاقل من 20 دولاراً إلا انها لم تقطع الرواتب، مشيراً إلى انتشار أمني كثيف حول مكان التظاهرة.

وكان المئات من موظفي الدولة في عدة محافظات عراقية قد تظاهروا، يوم أمس الاحد، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لشهر تشرين الاول المنصرم وذلك مع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الثاني الحال.

وتواجه حكومة الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.