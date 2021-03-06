تجدد التظاهرات في الديوانية وبابل للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية ومحاسبة قتلة المتظاهرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، يوم السبت، باستمرار الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية والكشف عن قتلة المتظاهرين، فيما تجددت التظاهرات في محافظة بابل للمطالبة بإقالة المحافظ حسن منديل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى الحكومة المحلية وسط مدينة الديوانية، وطالبوا بإقالة المحافظ والكشف عن قتلة المتظاهرين، وإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.

وأشار إلى أن المتظاهرين قاموا بقطع عدد من الطرق بالإطارات المحترقة، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول مبنى الحكومة المحلية لمنع المتظاهرين من التقدم نحوه.

وعلى الصعيد نفسه، أفاد مراسل شفق نيوز، بانطلاق تظاهرة وسط مدينة الحلة، مركز ماحفظة بابل، للمطالبة باقالة محافظ بابل وكالة حسن منديل ونائبه.

وتشهد الديوانية منذ عدة أيام تجدد التظاهرات للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان والحكومة المحلية، والكشف عن الجهات التي قتلت المتظاهرين في الديوانية والمحافظات الأخرى ومحاكمتهم، وإطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المدنيين المعتقلين من قبل الأجهزة الأمنية والكشف عن مصير المغيبين منهم.