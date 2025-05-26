تجدد التظاهرات في الديوانية احتجاجا على تردي الكهرباء

شفق نيوز/ تجددت التظاهرات في محافظة الديوانية، يوم الإثنين، احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، وشهدت قطع الطرقات بإطارات محترقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات المسائية تجددت في مناطق غماس والصدور الاربعة بمحافظة الديوانية، احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء في المحافظة".

وأضاف أن "المتظاهرين استخدموا الإطارات المحترقة في قطع الشوارع الرئيسة"، مبينا أن "تجهيز الكهرباء في الديوانية حاليا 9 إلى ساعات يوميا مقابل 14 ساعة انقطاع".

كما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظ بابل، بأن تجهيز الكهرباء متراجع جدا، وسط تذمر مستمر من السكان.

وشهدت محافظتا النجف والديوانية، مساء أمس الأحد، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بتحسين ظروف تجهيز الكهرباء وسط ارتفاع درجات الحرارة.

واقدم المتظاهرون على قطع طرق رئيسية وإشعال الإطارات، ورفعوا شعارات مناهضة للحكومات المحلية، فيما وقعت عمليات كرّ وفرّ بين القوات الأمنية والمحتجين في بعض المناطق.