تجدد التظاهرات الغاضبة وقطع الجسور في ذي قار

شفق نيوز/ اقدم متظاهرون في ذي قار، يوم الخميس، على قطع جسور وطرق رئيسية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان محتجين غاضبين قطعوا جسريّ النصر والزيتون بالاطارات المحترقة للمطالبة بمعالجة جرحى التظاهرات واقالة قائد الشرطة والمحافظ.

وبين ان المحتجين هددوا بالاستمرار باعتصامهم اليومي لحين تحقيق مطالبهم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعا محافظ ذي قار، محمد الغزي، المحتجين إلى تهدئة الوضع في المحافظة وعدم اللجوء لقطع الطرق والجسور، كون المحافظة مقبلة على حملة اعمار هي الاكبر في تاريخها، متعهدا بتنفيذ جميع مطالب جرحى التظاهرات.