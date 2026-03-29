تجدد الاعتصام في خانقين رفضاً لخصخصة الكهرباء ومطالبات بكشف تفاصيل العقد

جدد أهالي قضاء خانقين في ديالى، مساء اليوم الأحد، احتجاجهم ضد مشروع خصخصة الطاقة الكهربائية في القضاء، ونصبوا خيماً للاعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن محتجين في قضاء خانقين نصبوا خيمة اعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء، رفضاً لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء في المدينة.

وقال علي طالب، منظم التظاهرة، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخيمة نُصبت للمرة الثانية أمام مبنى دائرة كهرباء خانقين، احتجاجاً على بدء عمل عمال الشركة المستثمرة لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء".

وبين أن "المحتجين سبق وأن نصبوا خيمة اعتصام قبل عيد الفطر، وأجروا سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركة وإدارة خانقين، فضلاً عن التواصل مع ممثلة خانقين في مجلس النواب العراقي النائبة نازك محمد، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن إيقاف عمل الشركة".

وأشار طالب إلى أن رفض المشروع يأتي لأسباب عدة، أبرزها "غياب الشفافية في بنود العقد وعدم وضوح تفاصيله أمام أهالي خانقين"، مبيناً أن الجهات المتعاقدة "لم تعلن بشكل رسمي عن تفاصيل العقد وآلية تنفيذه، ما يحرم المواطنين من معرفة التزامات المشروع".

ولفت إلى أن عدداً من المسؤولين المحليين في محافظة ديالى، بمن فيهم أعضاء في مجلس المحافظة، أعربوا عن رفضهم للمشروع، لما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية على المواطنين.

وأضاف طالب أن "نائباً في محافظة ديالى، خلال اتصال مباشر مع قائممقام قضاء خانقين داخل موقع الاعتصام، أكد أن تجربة المشروع في مناطق غرب بعقوبة لم تحقق أي تحسن في خدمة الكهرباء، بل وُصفت بالفاشلة"، بحسب تعبيره.

وختم المحتجون بالتأكيد على استمرار تحركاتهم الاحتجاجية، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل العاجل ووقف تنفيذ المشروع، مع ضرورة الكشف عن تفاصيل العقد وبيان جدواه الحقيقية للمواطنين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في قضاء خانقين ضمن سلسلة تحركات شعبية متواصلة رفضاً لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء، حيث نظم أهالي القضاء، صباح يوم الثلاثاء الماضي 17 آذار/ مارس الجاري، تظاهرة احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم المباشر لبدء تنفيذ المشروع من قبل شركة محلية.

وعقب التظاهرة، تحولت الفعالية إلى اعتصام مفتوح، تخلله نصب خيمة أمام دائرة كهرباء خانقين، اعتراضًا على مباشرة الشركة المستثمرة بأعمالها، وسط مطالبات شعبية بإيقاف المشروع لحين توضيح تفاصيله وبنوده.

وانتهى الاعتصام حينها بعد زيارة ميدانية قام بها عدد من المسؤولين، بينهم النائبة عن قضاء خانقين نازك محمد، وقائممقام القضاء المهندس جواد فيض الله، إلى جانب عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، فضلاً عن ممثل الشركة المنفذة، حيث عقدوا لقاءً مباشراً مع المحتجين.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد على ضرورة إيقاف المشروع مؤقتاً بسبب عدم وضوحه وغياب الشفافية في بنوده، مع الدعوة إلى رفع خيمة الاعتصام إلى ما بعد عطلة العيد، لإفساح المجال أمام إجراء حوارات مع وزارة الكهرباء والشركة المتعاقدة.

إلا أن اجتماعاً عُقد اليوم مع إدارة خانقين، بحضور النائبة نازك محمد وعدداً من أهالي القضاء وممثل الشركة، تناول بعض تفاصيل المشروع، الأمر الذي أثار اعتراض عدد من الناشطين وأهالي خانقين، ودفعهم إلى تجديد الدعوة لنصب خيمة الاعتصام مجدداً.