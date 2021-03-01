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تجدد الاحتجاجات في الديوانية للمطالبة بإقالة المحافظ والتضامن مع متظاهري الناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-01T14:44:41+0000
تجدد الاحتجاجات في الديوانية للمطالبة بإقالة المحافظ والتضامن مع متظاهري الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، يوم الاثنين، بتجدد التظاهرات وسط المدينة للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بإقالة المحافظ زهير الشعلان، ومحاسبة قتلة المتظاهرين في الديوانية والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول المبنى لمنع وصول المتظاهرين إليه خشية اقتحامه أو حرقه.

وشهدت عدة محافظات اليوم الاثنين، تجدد التظاهرات على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية خلال الأيام الماضية وسقوط العشرات من متظاهريّ ذي قار بين قتيل وجريح، حيث انطلقت تظاهرات في العاصمة بغداد والبصرة والنجف للتضامن مع متظاهريّ ذي قار.

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