تجاوزت قيمتها 10 مليارات دينار.. احالة 5 مشاريع خدمية للعمل في أحد أقضية ذي قار

شفق نيوز/ اعلن الادارة المحلية بقضاء كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، احالة 5 مشاريع خدمية للعمل بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دينار عراقي.

وقال قائممقام القضاء، علي الحلو لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة المحلية في القضاء اكملت إحالة وتوقيع 5 مشاريع خدمية في القضاء على الشركات المختصة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دينار عراقي"، مبينا ان "هذه المشاريع ضمن قوائم مشاريع تنمية الاقاليم لعام 2023 ومنها تأهيل الشبكة الكهربائية في القضاء و استبدال قابلوات (ضغط واطئ) للمحولات، فضلا عن استبدال محولات متنوعة الأحجام".

واضاف، ان" المشاريع شملت ايضاً إنشاء و تأهيل طرق ريفية بعدد 9 طرق مع إنشاء جسور مشاة، وكذلك إنشاء مجمع ماء سعة 200م3/سا في قرية آل اصبيح، اضافة لإنشاء ايضا مجمع ماء سعة 200م3/سا ومد شبكات في ناظم كرمة حسن".