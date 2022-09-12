تجاوزت اعدادهم مليونين ونصف المليون .. المنافذ: لا عوائق أمام دخول الزائرين

شفق نيوز / أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، دخول أكثر من مليونين ونصف المليون زائر أجنبي الى الاراضي العراقية عبر منافذها لأداء الزيارة الاربعينية، مؤكدة أن عملية دخول الزائرين تسير بـ"انسيابية وبلا عوائق".

وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي في حديث لوكالة شفق نيوز إن" من تاريخ 31 /7 لغاية 9/11، فان مليونان و 642 الف زائر أجنبي دخلوا الأراضي العراقية لأداء الزيارة الاربعينية".

وأضاف، أن جميع الزائرين يدخلون بانسيابية عالية دون اي عائق، وهيئة المنافذ الحدودية مشرفة بشكل كامل على دخولهم الى الاراضي العراقية والذهاب الى وجهتهم الاخيرة"، مبينا أن "هناك إشرافا مباشرا من رئيس هيئة المنافذ على هذا التفويج الى الأراضي العراقية وتحديدا الى ارض كربلاء".

وتابع المتحدث باسم المنافذ الحدودية ان "هناك دورا مهما للدوائر العاملة في المنافذ منها شرطة الكمارك ومكاتب وزارة الداخلية للجوازات والاجهزة الامنية مستنفرة بالكامل".

وكان مصدر في مديرية المنافذ كشف، في 10 ايلول 2022، عن دخول نحو مليوني زائر الى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية في العراق، فيما تجاوز عدد المغادرين عبر المنافذ ذاتها أكثر من 350 ألف شخص.

وكانت وزارة النقل أعلنت، في اليوم ذاته، تنفيذ 998 رحلة طيران خلال شهر آب الماضي، فيما توقعت زيادة عدد الرحلات في الشهر الجاري لأسباب عدة أبرزها زيارة الاربعينية.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية كشفت في السادس من أيلول 2022، عن دخول أكثر من 173 ألف زائر أجنبي الى البلاد براً وجواً للمشاركة في الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم السبت 17 أيلول 2022.