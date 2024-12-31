تجاوزات معامل الرمل تهدد بيئة نهر الفرات وحياة الأنباريين

شفق نيوز/ تشكل تجاوزات معامل الرمل على نهر الفرات في محافظة الأنبار خطراً بيئياً كبيراً يهدد التوازن الطبيعي للنهر وحياة الكائنات المائية، إضافة إلى تأثيراتها المباشرة على صحة السكان المحليين.

وحذر خبراء بيئيون من تفاقم المشكلة ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه التجاوزات.

وأكد الخبير البيئي صميم سلام، لوكالة شفق نيوز، أن "تجاوز معامل الرمل على نهر الفرات في محافظة الأنبار يشكل خطراً بيئياً كبيراً، فهذه التجاوزات تتسبب في تدهور البيئة المائية وتلوث النهر".

وأوضح أن "الأنشطة العشوائية لمعامل الرمل تؤدي إلى إزالة الغطاء النباتي على ضفاف النهر، مما يزيد من معدلات التعرية ويؤثر على التوازن البيئي".

وأشار إلى أن "عمليات استخراج الرمل تؤدي إلى ترسب المواد العالقة في المياه، مما يعيق تدفق النهر بشكل طبيعي ويؤثر على الكائنات الحية المائية، بما في ذلك الأسماك التي تعتمد على بيئة النهر للتكاثر".

وبين سلام "تسبب هذه التجاوزات في ارتفاع معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة السكان الذين يعتمدون على مياه النهر للشرب أو الزراعة".

ودعا الخبير إلى "ضرورة تفعيل القوانين البيئية واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه التجاوزات، إلى جانب تشجيع استخدام بدائل مستدامة في قطاع البناء تقلل الاعتماد على رمال الأنهار".

كما شدد سلام على "أهمية نشر الوعي البيئي بين أصحاب المصانع والمجتمع المحلي لضمان حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على نهر الفرات كمصدر حيوي للأجيال القادمة".

يذكر أن قائممقامية الرمادي، أشرفت ميدانياً على حملة لإزالة معامل الرمل المتجاوزة على رافد الورار في منطقة الطاش، لكن المشكلة بحاجة متابعة وجهود أكبر من قبل الجهات المعنية لحلها.