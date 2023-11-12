"تجاوزات صارخة" على البيئة جراء الحملة الانتخابية.. بغداد الأكثر والمثنى الأقل

شفق نيوز/ أعلن مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، يوم السبت، تسجيله عدة مخالفات بيئية جراء الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات، ومنها تصل لانتهاك صارخ كقطع الأشجار والتجاوز على الجزرات الوسطية، فيما بين ان بغداد الأكثر والمثنى الاقل بالمحافظات تجاوزاً على البيئة.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "فرقنا الارصادية ببغداد والمحافظات سجلت مئات المخالفات للبيئة ضمن الحملة الانتخابية"، مبينا ان "المخالفات المرشحين لجميع فئات المرشحة من التحالفات السياسية والشخصيات المستقلة و كوتا الاقليات ايضا".

وأوضح العراق الاخضر، ان "أبرز المخالفات هي قطع الأشجار وسط الطرقات، والطرق الجانبية ومداخل الأحياء السكنية والتجارية لتعليق الدعاية الانتخابية".

وتابع المرصد البيئي، أن "من المخالفات ايضا التجاوز على المساحات الخضراء ومنها الجزرات الوسطية وتخريب الأرضيات والحشائش"، لافتاً إلى أن "التجاوزات لا تضر المساحات الخضراء، إنما مظاهر المدن بتعليق بوسترات لاصقة على الجدران العامة والخاصة يصعب إزالتها بعد انتهاء الحملة الانتخابية".

ودعا المرصد، مفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى "انزال اقصى العقوبات والغرامات على المضرين للبيئة جراء حملاتهم التي يراد منها الوصول لمنصب يزعم تقديم خدمة للناس ولبيئة البلاد".

وبين العراق الاخضر ان "بغداد هي أكثر المناطق بالمخالفات ومحافظة المثنى الأقل، ويعود ذلك لنسبة المقاعد والكيانات المتنافسة عليها".

وكان المرصد، قد أعلن سابقا عزمه مراقبة انتخابات مجالس المحافظات “بيئياً” لغرض تحسين وحماية الوضع البيئي فيها، وذلك في مشاركة هي الأولى من نوعها.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، (1 تشرين الثاني 2023)، موعداً لإنطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات، فيما وضعت عدداً من التعليمات والضوابط بشأن نظام الحملات الانتخابية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين.