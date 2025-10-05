تجار الموصل يحتجون على قرار منع استيراد اللحوم.. والزراعة العراقية ترد: الأسعار مستقرة

شفق نيوز- نينوى

نظّم عشرات التجار في مدينة الموصل، يوم الأحد، وقفة احتجاجية في حي الجزائر بالجانب الأيسر، رفضاً لقرار وزارة الزراعة القاضي بمنع استيراد اللحوم إلى العراق.

وقال عدد من التجار المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار تسبب بتوقف أعمال العديد من التجار وارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق"، مؤكدين، أن "الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نسبة محدودة من حاجة السوق".

وبحسب التجار، فإن "الاستمرار في تطبيق القرار سيؤدي إلى مضاعفة الأسعار وخلق حالة من الاحتكار"، مؤكدين أن "الحكومة مطالَبة بإعادة النظر في القرار والسماح بالاستيراد لتأمين التوازن بين العرض والطلب، وحماية مصالح التجار والمستهلكين في آن واحد".

إلى ذلك، ردت وزارة الزراعة العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قائلة: "إن ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية غير صحيح، حيث من خلال حملة نظمها قسم الانتاج الحيواني لتوزيع منتجات الدواجن من بيض المائدة و الدجاج على منتسبي مركز الوزارة فقد بلغ سعر طبقة البيض 3 آلاف دينار والدجاجة الواحدة بسعر 4 آلاف دينار،وذلك في اطار التأكيد على وفرة الإنتاج واستقرار الأسعار وفقاً للتسعيرة الحكومية المعتمدة".

وأشارت فيه الوزارة إلى أن "الفرق التفتيشية المختصة تعمل بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار المحددة وتوفير لحوم آمنة وتوزيعها بشكل عادل ومباشر على المواطنين".

وصوت المجلس الوزاري للاقتصاد، في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، على منع دخول الدجاج المجمد وبيض المائدة، بما يضمن تحقيق حماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة.

ويستورد العراق اللحوم والدجاج والسمك وغيرها من منتجات غذائية من عدد كبير من دول الجوار والمنطقة والعالم، على الرغم من امتلاكه ثروة حيوانية منوّعة.