تثبيت المحاضرين والإداريين على الملاك.. مجلس الوزراء يصوت والتربية توضح

شفق نيوز / أعلن وزير التربية العراقي، إبراهيم نامس الجبوري، يوم الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين والإداريين على الملاك الدائم.

جاء ذلك، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء بوقت سابق من اليوم، برئاسة محمد شياع السوداني، وفق بيان أورده المكتب الإعلامي للمجلس، وورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الجبوري، مخاطباً المحاضرين والإداريين في العراق: "وعدنا وأوفينا، فأنتم منا ولنا.. نزف لكم اليوم بشرى تثبيتكم على الملاك الدائم، بعد تصويت مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم، كما جرى إدراجكم ضمن موازنة 2023".

وثمن وزير التربية، دور المحاضرين والإداريين الكبير الذي قاموا به خلال مسيرتهم التعاقدية، وفقاً للبيان.

من جانبها، أوضحت وزارة التربية، في بيان مقتضب ورد للوكالة، أن قرار مجلس الوزراء بتثبيت المحاضرين والإداريين، يشمل "كل من أكمل خدمة سنتين تعاقدية".

في غضون ذلك، بارك النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، للمحاضرين والإداريين في وزارة التربية، تصويت مجلس الوزراء على شمولهم بالتثبيت على الملاك الدائم، معتبراً إياها "خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح".