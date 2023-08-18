تتكون من 5 محاور.. الدفاع المدني تكشف لشفق نيوز تفاصيل خطة زيارة الأربعين

شفق نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الجمعة، تفاصيل محاور خطتها الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء التي تصادف يوم الأربعاء 6 أيلول المقبل.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبدالرحمن داود، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني أعدت خطة مناسبة لزيارة الاربعينية تتلاءم مع الواجبات التي تقدمها المديرية في الايام الاعتيادية، وهذه الخطة تتكون من خمسة محاور، كما يلي:

المحور الأول: ارشادي توعوي، من خلال نشر وصايا وإرشادات الدفاع المدني الخاصة بالزائرين وتوزيع البوسترات على الزائرين وعلى اصحاب المواكب، فضلا عن إقامة ندوات مصغرة لاصحاب المواكب لتبصيرهم وتعريفهم بمتطلبات الدفاع المدني، وأهمية إجراءات الوقاية والسلامة.

المحور الثاني: إجرائي تنفيذي، من خلال اجراء الكشوفات على الفنادق والمولات والمخازن التجارية في محافظتي كربلاء والنجف ومدينة الكاظمية، والتأكيد على إجراءات السلامة فيها، لان هذه الاماكن سيرتادها الكثير من الزائرين سواء من داخل أو خارج البلاد.

المحور الثالث: يتمثل بتوزيع عجلات الإطفاء في التقاطعات والساحات العامة، والطرق التي يسلكها الزائرون لتكون على اهبة الاستعداد لتقديم أي خدمة لهم، فضلا عن فتح مقر جوال في محافظة كربلاء وسيتواجد به مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك ومعه كبار الضباط من مقر مديرية الدفاع المدني العامة، للإشراف ميدانيا على خطة مديرية الدفاع المدني بمناسبة زيارة الاربعينية.

المحور الرابع: استباقي، حيث تم - قبل اسبوع - إيفاد معاون المدير العام للشؤون الفنية ومعاون مدير عام الدفاع المدني لشؤون التدريب ومدير فريق البحث والإنقاذ العراقي ومدير (سي بي ار ان) إلى محافظة كربلاء، للتأكد من جاهزية دفاع مدني كربلاء ومن إجراءات السلامة والوقاية والكشوفات التي تم إجراؤها على الفنادق والمجمعات والاسواق التجارية.

المحور الخامس: الإسناد المتبادل بين المحافظات، حيث سيتم إسناد دفاع مدني كربلاء بعدد من الضباط من المحافظات القريبة، وبعدد من المنتسبين الذين سيعملون كمنعشين من خلال حمل أجهزة الإنعاش (التنفس) وتقديم الخدمة للزائرين واسناد دفاع مدني النجف بفرق إطفاء اضافية من المحافظات القريبة والمحافظات الاخرى.

وأكد عبدالرحمن في ختام حديثه أن "هذه الاجراءات تأتي لتعزيز خطة الدفاع المدني لزيارة الاربعين وتستمر حتى انتهاء الزيارة واكتمال الخطة بشكل كامل".

وكان وزير الداخلية العراقي، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية، عبدالأمير الشمري، قال في (17 آب الجاري)، إن "الشروع بالخطة الخاصة بهذه المناسبة، سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل"، فيما توقع، في وقت سابق، دخول قرابة 5 ملايين زائر إلى العراق.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثامن شهر آب/أغسطس، على ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.