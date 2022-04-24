تتكفل بغداد بجزء منه.. إيران تتقي عواصف العراق بحزام أخضر

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الموارد الطبيعية وإدارة المياه الإيرانية، يوم الأحد، عن مشروع مشترك مع العراق لإنشاء غابات وأحزمة خضراء على الحدود بين البلدين للحد من العواصف الرملية والترابية.

وقال رئيس المنظمة، مسعود منصور، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "جزءاً من المشروع سيكون في الأراضي الإيرانية بمساحة 15 ألف هكتار".

وأضاف أن "الجزء الآخر سيكون في الأراضي العراقية بنفس المساحة ويبلغ طوله في الجانب العراقي 82 كيلومترا، على طريق المشاة للمسيرة الأربعينية".

وأشار إلى أن "إنشاء المشاريع على جدول أعمال الطرفين، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي".