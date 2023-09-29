تتضمن 5 ملايين شتلة.. امانة بغداد تعلن عن خطة لاستحداث أكثر من 100 حديقة جديدة

شفق نيوز/ اعلنت امانة بغداد عن خطتها الزراعية المتضمنة استحداث (108) حدائق وزراعة اكثر من 5 ملايين شتلة و(375) ألف شجرة وشجيرة لزيادة المسطحات الخضراء في العاصمة.

وذكر بيان للامانة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الدوائر البلدية باشرت العمل بخطتها الزراعية الخريفية تنفيذاً لتوجيهات امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم لتشمل استحداث (108) حدائق جديدة تكون متنفساً للعوائل ومواقع ترفيهية جديدة لهم وبقعة خضراء تسهم في تقليل تأثير التغير المناخي في عموم مناطق العاصمة بغداد ".

واضاف ان "تلك الدوائر عملت على تكثير النباتات المختلف والأشجار والشجيرات في ظلها بجهد ذاتي واستثنائي ليتم زراعتها في الحدائق والمتنزهات والساحات العامة والجزرات الوسطية والتقاطعات".

وبين ان "الخطة الزراعية لامانة بغداد تتضمن ايضاً زراعة أكثر من (5) ملايين شتلة متنوعة و(375) ألف شجرة وشجيرة موسمية ودائمة إلى جانب أشجار الأكاسيا وأنواع مختلفة من الزهور".

وتابع ان "امانة بغداد انجزت زراعة أكثر من (100) دونم من المسطح الأخضر و(600) شجرة وشجيرة في ساحة الاحتفالات استعداداً لافتتاحها بحلة جديدة".

واشار الى ان "امانة بغداد مستمرة بتنفيذ خططها بزيادة المساحات الخضراء والاماكن الترفيهية وتأهيل الحدائق والمتنزهات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والاهتمام بهذه الفعاليات خدمةً لاهالي العاصمة بغداد".