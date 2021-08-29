تتضمن منطقة عشوائية.. قرب إعلان التصميم الأساس للفلوجة

شفق نيوز / أعلن قائممقام قضاء الفلوجة، مؤيد الدليمي، يوم الأحد، عن قرب الإعلان عن التصميم الأساس للمدينة، والذي سيتم من خلاله حل المشكلات المتعلقة بالحدود الادارية للمدينة كافة.

وقال الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "في القريب العاجل، سيتم الاعلان عن التصميم الاساس للمدينة، وذلك بعد انجاز بعض المسائل المتوقفة من قبل وزارة البلديات".

وأضاف، أن "خلال رسم مخطط التصميم، تم العمل على حل جزء كبير من (الهفوات) التي تسببت بها الادارات المحلية السابقة للمدينة، والتي لم تهتم بدقة رسم الحدود الادارية بين اقضية المحافظة".

وأكد الدليمي، معالجة الأخطاء الإدارية كافة، والتي قد تكون مقصودة من قبل الإدارات المحلية السابقة للمدينة".

وتابع: "بعد عناء كبير، تمكنا من إدخال واحدة من اكبر مناطق المدينة ضمن التصميم الأساس، ألا وهي منطقة الجغيفي الثانية شمالي الفلوجة، وذلك بعد أن كانت تعتبر منطقة زراعية وعشوائيات".

يشار إلى أن بعد تشكيل أقضية العامرية والكرمة شرقي محافظة الأنبار، شهدت المحافظة مشكلات بشأن حدودها الإدارية، فضلا عن أن التوسع الأخير في البناء والمشاريع لم يتم إدراجه بشكل رسمي.