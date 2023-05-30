تتضمن منحة مالية.. العمل العراقية توقع اتفاقية مع البنك الدولي لتعزيز الامان الاجتماعي

شفق نيوز/ وقعّ وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، يوم الثلاثاء، اتفاقية مع البنك الدولي لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي في العراق.

وقال الاسدي عقب توقيع الاتفاقية مع مدير المكتب الاقليمي للبنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور، ان المشروع يتضمن منحة من البنك الدولي مقدمة من صندوق الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار والتي تأتي انسجاما مع البرنامج الحكومي لدعم وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لوزارة العمل ولاعطاء دفعة للعمل الالكتروني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واوضح ان الوزارة اتخذت خطوات تجاه الاتمتة وهذه الاتفاقية ستكون خطوة اضافية تساهم في اتمتة كل برامج الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية.

ولفت الى ان المستفيد الاساسي هم ملاكات وزارة العمل والعاملين في هيئة الحماية الاجتماعية بما ينعكس على المستفيدين من خدمات الوزارة.

وبين الاسدي ان المنحة ستركز على دعم نظام برنامج التحويلات النقدية والسجل الاجتماعي لدى الوزارة وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية، وكذلك انشاء نظام ادارة المعلومات لاستيعاب الوظائف الاساسية لبرنامج التحويلات النقدية في شبكة الحماية الاجتماعية.

واشار الى ان التعاون مع البنك الدولي يأتي بعنوان دعم الحكومة العراقية ودعم الانتقال السلس لحوكمة كل دوائر الدولة بالتالي انجاح مشروع الحكومة في تطوير وزاراتها ومؤسساتها.