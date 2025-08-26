تتضمن صندوق رعاية وقطع أراضي.. "تعديلات جوهرية" على قانون السجناء السياسيين

شفق نيوز- بغداد

كشفت لجنة الشهداء والسجناء النيابية، يوم الثلاثاء، عن أبرز ما تضمنته تعديلات قانون مؤسسة السجناء السياسيين، وبضمنها إنشاء صندوق خاص لدعم المشمولين بالقانون، وحسم ملف قطع الأراضي والاستحقاق الوظيفي.

وقال رئيس اللجنة حسين البطاط لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوت اليوم على تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، وكانت هناك تعديلات مهمة وجوهرية، من أهمها إنشاء صندوق لرعاية المشمولين بقانون المؤسسة".

وأوضح أن "القانون المعدل حلّ قضية قطع الأراضي بين المشمولين بقانون المؤسسة، وكذلك عالج الاستحقاق الوظيفي للمشمولين والمنحة التي يستحقونها من المؤسسة".

وأضاف أن "التعديل الآخر شمل النص السابق المتعلق بأن وريث السجين هو فقط من يستلم الراتب التقاعدي، لكن اليوم وبعد التعديل أصبح راتب السجين يُوزَّع على ورثته سواء كان موظفاً أو غير ذلك، ويشمل جميع المشمولين في مؤسسة السجناء في بغداد والمحافظات وإقليم كوردستان".

وصوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006.