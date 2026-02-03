تتضمن الدراسة وتعلم مهنة.. العدل العراقية تضع خطة لإنشاء مدينة إصلاحية للأحداث

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة العدل العراقية، يوم الثلاثاء، عن خطة لإنشاء مدينة إصلاحية متكاملة لإعادة تأهيل الأحداث، تضم مدارس ومراكز صحية ومستشفيات ومرافق ترفيهية وورش عملاقة ومصانع للتعليم والتأهيل، مبينة أن مجموع المودعين يزيد عن ألف محكوم.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل مراد مهدي الساعدي، لوكالة شفق نيوز إن "الوزارة تحرص على تنفيذ الخطط والبرامج التي تنعكس ايجابا على واقع المودعين (نزلاء الإصلاحيات) من الأحداث المحكومين وفق جرائم مختلفة يحاسب عليها القانون، ومن بينها استكمال الدراسة وخطط إنشاء مدينة إصلاحية متكاملة في أبو غريب لتنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية".

وبين أن تلك البرامج الإصلاحية تتضمن "إعادة تأهيل جميع المودعين المحكومين (النزلاء) بما فيها تلقي التعليم حيث ستتضمن المدينة مدارس ابتدائية ومتوسطة إلى جانب ورش تعليم النجارة والخياطة والحلاقة بما يمنحهم مهارات حرفية تساعدهم مستقبلاً، أي بعد إكمال محكومياتهم".

كما اشار الساعدي إلى أن "الوزارة كانت قد شرعت بتنفيذ مشروع بناء ملاحظية للأحداث في محافظة البصرة وصلت نسبة الإنجاز فيها لأكثر من ‎%‎30، وذلك لتكون قريبة من ذوي المعتقلين أو المودعين ممن ينحدرون من المحافظات الجنوبية".

وعن مجموع الأحداث المودعين في الإصلاحيات قال المتحدث باسم العدل العراقية، إن "هناك أكثر من 1000 بينهم 100 من الإناث موزعين على 6 ملاحظيات بينها 5 في بغداد وأخرى في نينوى، واحدة من تلك الإصلاحيات تختص للإناث والبقية للمحكومين من الذكور".

وأوضح أن "معظم النزلاء مدانون بجرائم سرقة وتجارة المخدرات حيث تستغلهم بعض النفوس أو العصابات، إلى جانب محكومين بجرائم القتل، علما أن المودع أو المحكوم حين يبلغ السن القانوني ولم يكمل محكوميته يتم نقله إلى دور إصلاح الكبار"، لافتا إلى أن "بعض المودعين في الملاحظيات (الإصلاحيات) ينحدرون من عائلات ثرية، تورطوا بجرائم بسبب أصدقاء السوء".

وأضاف الساعدي أن "الوزارة تعمل على إدخال الدراسة المتوسطة لضمان حصل المودع على فرصة التعليم والتأهيل، علما أن لدى الوزارة اتفاق تعاون مع وزارة التربية لتنفيذ برامج محو الأمية والدراسة الابتدائية لجميع المودعين دون استثناء".