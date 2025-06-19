تتصدرها ثلاث محافظات .. أكثر من 35 ألف حالة زواج وطلاق بالعراق خلال شهر

شفق نيوز/ سجلت المحاكم المدنية في محافظات العراق ما عدا إقليم كوردستان، أكثر من 37 ألف حالة زواج وطلاق خلال شهر أيار/مايو الماضي تصدرتها العاصمة بغداد ومحافظة البصرة ونينوى.

ووفقا لإحصائية صادرة عن مجلس القضاء الاعلى اليوم الخميس، فقد بلغ عقود الزواج المسجلة لدى المحاكم 31274 عقدا تصدرتها العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة ومحافظة نينوى.

وبلغت أعداد عقود الزواج المسجلة في جانب الرصافة 4964 عقدا، يليه الكرخ 3326، وجاءت بعدهما نينوى 3300.

هذا وبلغت حالات الطلاق المسجلة 6015 حالة احتلت بغداد المرتبة الاولى تلتها محافظة البصرة.

وسجل جانب الكرخ أعلى معدل في حالات الطلاق بـ 1125 حالة، يليه الرصافة بـ865 حالة، ثم البصرة 734.

وتنشر وكالة شفق نيوز، الاحصائية الواردة من مجلس القضاء الاعلى: