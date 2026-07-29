تتجاوز الـ50 مئوية.. تحذيرات من موجة حارة تضرب العراق

شفق نيوز- بغداد

أفاد المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، بأن مخرجات نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي، تشير إلى تأثر العراق بموجة حارة تبدأ أعتباراً من يوم السبت الموافق 1 آب/أغسطس وتستمر لعدة أيام.

وأوضح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "هذه الموجة تأتي نتيجة تعمق تأثير المرتفع الجوي شبه المداري في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، بالتزامن مع نشاط المنخفض الجوي الحراري الموسمي قرب سطح الأرض".

وتابع عطية: "من المتوقع أن تشهد جميع مدن البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، وسط أجواء مستقرة يغلب عليها الطقس الصحو والمشمس، مع ظهور قطع من الغيوم المتفرقة في بعض المناطق".

وأوضح أن "التوقعات تشير إلى تجاوز درجات الحرارة العظمى حاجز الـ50 درجة مئوية بقليل في بعض مناطق جنوب العراق، فيما تقترب من هذا المستوى أو تقل عنه بقليل في بقية المدن، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري، ولاسيما خلال ساعات الظهيرة والعصر".

ولفت إلى أن "هذا الارتفاع في درجات الحرارة يأتي بالتزامن مع ذروة موسم الصيف، وهي الفترة المُناخية الأشد حرارة في العراق، والتي تُسجل خلالها أعلى المعدلات الحرارية السنوية".

ونصح عطية بـ"تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات ذروة الإشعاع من الساعة 11:00 قبل الظهر ولغاية 04:00 مساءً، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي الإصابة بالجفاف والإجهاد الحراري، وتجنب الأنشطة البدنية المجهدة في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة".

ودعا عطية إلى "عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة، والتقيد بعدم وضع المواد قابلة للاشتعال داخل السيارة، والالتزام بإرشادات السلامة للحد من الإجهاد الحراري وضربات الشمس".