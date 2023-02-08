تبلغ ذروتها غداً.. طقس العراق يتأثر بموجة برد قاسية ومدينتان كوردستانيتان تسجلان الأدنى

شفق نيوز / رجح خبير الأرصاد الجوية العراقية، علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، تعرض العراق إلى موجة برد تبلغ ذروتها غداً، مشيرا إلى انخفاض شديد بدرجات الحرارة ستشهده محافظتان في إقليم كوردستان.

وأوضح الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن "الأجواء الباردة ستبدأ تتعمق ابتداءً من مساء اليوم، بشكل واضح وملموس في المدن كافة وقد تبلغ ذروة البرد غداً الخميس ويوم الجمعة، وتستمر ثلاثة أيام على أقل تقدير وقد تكون متذبذبة أيام مطلع الأسبوع القادم".

وأضاف أن "يوم غد الخميس ستسجل معدلات حرارة هي الأدنى ضمن إقليم كوردستان، وتحديداً في دهوك والسليمانية (-7)، والعظمى ستكون (1) نهاراً، وتستمر طيلة الأيام القادمة".

وأشار إلى أن "باقي المدن في وسط وجنوب العراق ستكون شبه اعتيادية، إذ ستسجل العاصمة بغداد والمحافظات المجاورة (14) مئوية نهاراً، وعند (3) مئوية فجراً، أما البصرة وميسان فسيكون الانخفاض متبايناً حول (17) مئوية نهاراً، و(6) مئوية فجراً".