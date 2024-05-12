تبقى 2% فقط.. الممر الثاني لطريق الموصل- القيارة يبصر النور قريباً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية طرق وجسور نينوى، يوم الأحد، بلوغ الممر الثاني لطريق الموصل – القيارة مراحل متقدمة، وسيرى النور قريباً.

وقال مدير طرق وجسور نينوى، رضوان الشهواني، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع إنشاء ممر ثان لطريق الموصل- القيارة سيدخل الخدمة قريبا بعد وصول نسبة إنجازه إلى مراحل متقدمة".

وأضاف الشهواني، أن "الممر الثاني للطريق الذي يربط بين مدينة الموصل وناحية القيارة (60 كم جنوب الموصل) وبطول 8.2 كم وصل إلى مراحل متقدمة وبنسبة إنجاز بلغت 98%".

وأوضح أن "المشروع يعد من مشاريع محافظة نينوى لخطة الأمن الغذائي حيث تعمل الشركة المنفذة الآن على اللمسات الأخيرة للطريق".

ويعد الممر الثاني للطريق الرابط بين الموصل والقيارة ذي أهمية كبيرة، لا سيما أنه سيقلل من الحوادث المرورية في الطريق بعد أن كان بممر واحد فقط.