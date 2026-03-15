"تبعثر الطائرات".. إجراء أمني داخل مطار بغداد لمواجهة الصواريخ والمسيّرات

شفق نيوز- بغداد

اتخذت السلطات العراقية المختصة، سلسلة من التدابير الأمنية داخل مطار بغداد الدولي، في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي طالت المطار خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تقليل المخاطر المحتملة على الطائرات والبنية التحتية.

ووفقاً لمصدر رفيع في قطاع الطيران العراقي، فقد جرى إبعاد الطائرات عن المدرج الرئيسي وتوزيعها في مواقع متفرقة داخل المطار، كإجراء احترازي متبع في حالات التوتر الأمني أو عند وجود تهديدات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن هذا الإجراء يُعرف في قطاع الطيران بـ"تبعثر الطائرات" أو توزيعها في مناطق متباعدة داخل المطار، بحيث لا تكون الطائرات متقاربة أو مصطفة قرب الممرات، الأمر الذي يقلل من احتمالية تعرضها لأضرار كبيرة في حال وقوع هجوم.

وأشار إلى أن هذا التدبير يهدف إلى الحد من الخسائر المحتملة، إذ إن إصابة طائرة واحدة في حال وقوع استهداف لن تؤدي إلى انتقال الأضرار إلى طائرات أخرى قريبة، كما يسهل السيطرة على أي حادث طارئ ومنع امتداده داخل ساحة المطار.

وتابع المصدر، قائلاً إن "مسؤولية اتخاذ مثل هذه الإجراءات تقع على عاتق سلطة الطيران المدني وإدارة المطارات، التي تعمل على تطبيق بروتوكولات السلامة الجوية المعتمدة دولياً، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة".

وختم حديثه بالقول إن "توزيع الطائرات في أماكن متباعدة يسهم في تأمينها في حال تعرض المدرج أو الممرات داخل المطار لأي استهداف، ما يسمح بالحفاظ على سلامة الطائرات وتقليل الأضرار المحتملة الناتجة عن الهجمات أو الحوادث الأمنية".

ويشهد مطار بغداد الدولي خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في حوادث الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة، في ظل توترات أمنية تشهدها البلاد على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وأميركا من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتكررت هذه الهجمات خلال الأيام الماضية، حيث تركزت بشكل خاص على مركز الدعم اللوجستي داخل محيط المطار، حيث أدت بعض تلك الهجمات إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف العاملين أو المتواجدين في المنطقة المستهدفة، فضلاً عن تسجيل أضرار مادية محدودة في بعض المرافق.