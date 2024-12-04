تبرعت به اليابان.. تظاهرة لسكان مجمع سكني وسط الموصل بعد قرار بإخلائه

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان مجمع باب سنجار السكني وسط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي بإخلاء المجمع وخروجهم منه خلال فترة زمنية محددة.

وقال مشاركون في الوقفة الاحتجاجية، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من سكان المجمع تظاهروا احتجاجا على قرار إخلاء المجمع الذي يسكنوه منذ عامين".

وأضافوا، أن "المجمع تم تقديمه كمنحة من الحكومة اليابانية وتم تخصيصه للعائلات النازحة والعائدة إلى الموصل ولاسيما من العوائل الفقيرة"، مبينين أن بلدية الموصل أعطت مهلة لسكان المجمع الذين يضم 350 وحدة سكنية في منطقة باب سنجار بإخلائه خلال مدة أسبوع".

وأشار المتظاهرون إلى أن الجهات المحلية في نينوى ستعمل على إخراج المستفيدين من المجمع من أجل استغلاله لأغراض الإيجار حسب قولهم.

ونوهوا إلى أنهم يسكنون المجمع وفقا لعقد مدته عامين وقد انتهت هذه المدة، لكنهم عبروا عن استغرابهم من قرار الإخلاء المفاجئ، مناشدين السلطات المحلية في نينوى بالتريث في القرار والسماح لهم بالبقاء في المجمع وتجديد العقود الخاصة بسكنهم لفترة أخرى كونهم لا يمتلكون دورا للسكن بعد أن تعرضت منازلهم للدمار خلال العمليات العسكرية.