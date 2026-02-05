تبدأ من الغد.. الأنواء الجوية تكشف خارطة الأمطار في شمال العراق

شفق نيوز- بغداد

كشفت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الخميس، عن الحالة الجوية المتوقعة، وفرص الأمطار مع بعض الغزارة في أغلب الأماكن من شمال وشرق البلاد، مؤكدة أن هطول الأمطار سيبدأ يوم غد الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "ابتداءً من يوم غد الجمعة 6 شباط/فبراير، تتأثر البلاد بحالة جوية ممطرة بتفاوت، ناتجة عن تمركز منخفض جوي سطحي شمال تركيا، يتزامن مع تواجد طبقة من الهواء البارد في الطبقات العليا من الجو".

وأضافت أن "صباح يوم غد، تندفع السحب تدريجياً من الجهة الغربية نحو أجواء البلاد، لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً وأحياناً غائمة، مع اتساع رقعة الغيوم خلال ساعات النهار والمساء لتشمل أغلب المناطق".

ولفتت إلى أن "هطول الأمطار يبدأ بشكل متفرق خلال ساعات ما بعد ظهر ومساء الجمعة، تتراوح شدته ما بين خفيف إلى معتدل، مع فترات متقطعة من الغزارة تترافق مع نشاط البرق والرعد، نتيجة الفارق الحراري بين الطبقات العليا الباردة والسطح الأكثر دفئاً، الأمر الذي يعزز من فعالية السحب الركامية الرعدية في بعض المناطق خصوصا شمال وشرق البلاد".

وتوقعت الهيئة، أن "تستمر فرص الامطار حتى صباح يوم الأحد في عموم المناطق، عدا المنطقة الشمالية تستمر لمنتصف الأسبوع المقبل"، مبينة أن "مناطق جنوب غرب وجنوب البلاد هي الأقل كمية أمطار متوقعة، بينما شمال وشرق البلاد هي الاعلى".

وبينت أن "نشاط متوقع للرياح الجنوبية الشرقية على فترات لتصل سرعتها الى 40 كم أحيانا، ومناطق شرق البلاد هي الاعلى نشاطا بالرياح خصوصا واسط وديالى خلال فترة التأثير".