تبدأ غداً.. موجة حارة تضرب العراق والجنوب الأشد تأثراً

شفق نيوز – بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، مساء السبت، تأثر البلاد بموجة حارة تبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين ومن ثم تنخفض درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في تقرير تنشره وكالة شفق نيوز، أدناه حول ارتفاع درجات الحرارة يومي الأحد ونهار الاثنين، ومدن الجنوب هي الأكثر تأثراً حيث تصل إلى 50 مئوية نتيجة تأثير منخفض حراري سطحي.

أما اعتباراً من ليل الاثنين، فستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي وعودة الأجواء صيفية اعتيادية مع درجات حرارة دون المعدل العام لعدة أيام.

كما أوصت الهيئة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل.