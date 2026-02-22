تبدأ غداً.. أمطار وثلوج وغبار مع انخفاض الحرارة في العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأحد، إلى تأثر البلاد بحالات جوية متتابعة تؤدي إلى هطول أمطار وثلوج وانحفاض في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار والأتربة على مناطق متفرقة ابتداءً من يوم غد الاثنين وتستمر لعدة أيام.

جاء ذلك بحسب نماذج الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نماذج الطقس تشير إلى تقدم منخفض جوي علوي نحو أجواء البلاد اعتباراً من يوم غد الاثنين، يترافق مع انخفاض الضغط السطحي وجبهة باردة ضعيفة نسبياً، يعقبه يوم الأربعاء اندفاع منخفض جوي جبهوي آخر مصحوب بجبهة باردة أكثر نشاطاً وأشد برودة، ما يعزز من استمرار الحالات الجوية في بعض مناطق البلاد".

ووفقاً للهيئة، فإن التوقعات تشير إلى أن "التأثير الأكبر للحالات الجوية المتتابعة يتركز على مدن إقليم كوردستان، ويمتد بدرجة أقل تأثيراً إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضافت، أن "هناك فرصاً واردة لهطول زخات مطر رعدية خفيفة إلى معتدلة مع بعض الغزارة في بعض الأماكن في المنطقة الشمالية من البلاد، وهطول خفيف في أماكن متفرقة من المنطقة الوسطى يومي الاثنين والثلاثاء، مع التأكيد على أن الهطولات لا تشمل جميع الأماكن".

وتابعت أن "في يوم الأربعاء، تستمر فرص الأمطار متوسطة الشدة في أقصى شمال البلاد، على أن تتسع رقعتها يومي الخميس والجمعة لتشمل معظم مدن المنطقة الشمالية وأمطار خفيفة متفرقة في بعض الأماكن في المنطقة الوسطى"، متوقعة "هطول ثلجي خفيف إلى متوسط الشدة على المرتفعات الجبلية".

ورجحت الهيئة "انخفاض تدريجي يطرأ على درجات الحرارة يبدأ من يوم الاثنين في مدن الوسط والشمال، في حين تسجل مدن الجنوب ارتفاعاً مؤقتاً يومي الاثنين والثلاثاء، يعقبه انخفاض اعتباراً من يوم الأربعاء، ويستمر الانخفاض في المدن كافة لعدة أيام ويكون أكثر وضوحاً مع بداية الأسبوع المقبل".

كما توقعت في الختام "نشاط للرياح الجنوبية الشرقية في الأقسام الغربية للبلاد يوم الخميس مسبباً تصاعداً للغبار والأتربة يمتد لمساحات واسعة من وسط وغرب البلاد، ويسبب تردياً واضحاً في مدى الرؤية الأفقية".