تبدأ غداً حتى الاثنين.. أمطار رعدية وغزارة متوقعة تشمل عموم العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تأثر البلاد بحالتين جويتين ذات طابع ربيعي خلال الأيام المقبلة، تبدأ يوم غد الأربعاء وتنتهي الاثنين من الأسبوع المقبل كتقدير أولي، نتيجة تعمق منخفضات جوية في طبقات الجو العليا تترافق مع اندفاع رطوبة مدارية نسبياً.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الحالة الجوية الأولى من المتوقع أن تبدأ تأثيراتها خلال ساعات نهار يوم غد الأربعاء 11 آذار/مارس الجاري، حيث تتكاثر السحب تدريجياً لتتهيأ فرص هطول زخات مطر تتركز في مناطق متفرقة من المنطقتين الشمالية والجنوبية.

ومع تقدم الحالة يومي الخميس والجمعة، تمتد فرص الهطول لتشمل أغلب مدن البلاد على شكل زخات مطر متفاوتة الشدة، تتخللها فترات من نشاط الخلايا الرعدية وبؤر من الغزارة في بعض المناطق، وتستمر تأثيرات الحالة لغاية مساء يوم الجمعة مع تراجع تدريجي في شدة الفعالية الجوية.

أما الحالة الجوية الثانية، فمن المتوقع أن تبدأ - وفق الهيئة - اعتباراً من يوم السبت 14 آذار/مارس الجاري، وطبقاً للمؤشرات الأولية فإنها ستكون أكثر فاعلية مقارنة بالحالة الأولى، وتتركز أمطارها في بدايتها على المنطقتين الوسطى والشمالية إضافة إلى أجزاء من المنطقة الجنوبية، مع هطولات متفاوتة الشدة تتخللها فترات من الغزارة يصحبها نشاط البرق والرعد.

وتتعمق تأثيرات هذه الحالة يومي الأحد والاثنين لتشمل المدن كافة، مع استمرار فرص الهطول الغزير على فترات مصحوباً بالبرق والرعد، قبل أن تبدأ الحالة بالانحسار تدريجياً خلال ساعات مساء يوم الاثنين 16 آذار/مارس الجاري كتوقع أولي

تجدر الإشارة إلى أن الحالات الممطرة خلال فصل الربيع غالباً ما تمتاز بتفاوت التوزيع المكاني والزماني للأمطار، نتيجة عدم استقرار المنظومات الجوية المرافقة لها، الأمر الذي يجعل بعض المناطق تسجل كميات أقل من غيرها ضمن الفترة الزمنية نفسها.