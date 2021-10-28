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تبدأ ظهر الجمعة وتستمر ليومين.. إقليم كوردستان والموصل على موعد مع أمطار غزيرة تستمر ليومين

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-28T12:47:48+0000
تبدأ ظهر الجمعة وتستمر ليومين.. إقليم كوردستان والموصل على موعد مع أمطار غزيرة تستمر ليومين

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس، أن البلاد تترقب حالة مطرية كثيفة خلال الـ48 ساعة المقبلة. 

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ أن "البلاد تترقب حالة مطرية خلال اليومين القادمين تبدأ تدريجياً من ظهر يوم غد وتتعمق السبت ويوم الأحد، حيث يتوقع هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة في الأقسام الشمالية قرب الموصل والمحافظات المجاورة أربيل ودهوك والسليمانية". 

وأضاف، أن "السحب الماطرة ستبقى متواصلة بشكل متقطع حتى مساء الإثنين القادم، فيما تكون باقي مدن الوسط لها فرص زخات متوسطة وعشوائية متباعدة، بينما جنوب البلاد تكون زخات عشوائية محدودة في أقسامها الشرقية".

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