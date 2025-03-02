تبدأ الثلاثاء.. العراق على موعد مع حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة

شفق نيوز/ أعلن قسم التنبؤ في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأحد، عن حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة متوقع أن تبدأ الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حالة جوية ربيعية رمضانية ممطرة مع فترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن ونشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية، تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد المصادف 9 من الشهر نفسه، قابلة للتمديد".

وتوقعت الهيئة، أن "تتركز فرص الأمطار في وسط وغرب وجنوب البلاد وبعض مدن الشمال".