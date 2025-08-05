تباع لأصحاب "شوي السمك".. بيئة نينوى تتحرك لإيقاف قطع اشجار الزيتون

شفق نيوز– نينوى

أعلنت مديرية بيئة نينوى، يوم الثلاثاء، عن إيقاف عمليات القطع الجائر لأشجار الزيتون في ناحية بعشيقة شرقي الموصل، واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وقال مدير بيئة نينوى سنان صبحي علي لوكالة شفق نيوز، إن "فرق المديرية أوقفت عمليات قطع جائر وعشوائي لأشجار الزيتون في منطقة الفاضلية ضمن ناحية بعشيقة، بعد ورود بلاغ موثق بفيديو يُظهر قيام بعض المزارعين بقطع وبيع هذه الأشجار لأصحاب مطاعم شواء السمك".

وأوضح أن "فريقاً من شعبة النظم البيئية الطبيعية، وبمشاركة ممثل عن شعبة زراعة بعشيقة ومختار المنطقة، أجرى كشفاً ميدانياً، وتم خلاله رصد تجاوزات واضحة على بساتين الزيتون وعمليات تقطيع غير قانونية للأشجار".

وأضاف أن "اللجنة المعنية أوقفت المخالفات فوراً واتخذت إجراءات قانونية، من بينها استحصال تعهدات خطية من المزارعين بعدم تكرار هذه التصرفات، التي تُعد مخالفة صريحة للضوابط البيئية وتُشكل تهديداً للغطاء النباتي".

وأكد صبحي أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الدور الرقابي للمديرية وحرصها على حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية"، داعياً المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات بيئية تهدد استدامة المساحات الخضراء في نينوى"