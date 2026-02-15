تبادل جديد لرفات ضحايا الحرب بين العراق وإيران

شفق نيوز- البصرة

شهد منفذ الشلامجة الحدودي جنوبي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، صباح اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة لتبادل رفات ضحايا حرب الثمانينيات بين العراق وإيران، في إطار الجهود الإنسانية لإعادة رفات المفقودين إلى بلدانهم.

وقال مسؤول ملف تبادل الرفاة نشأت المنصوري، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية التبادل جرت بإشراف مباشر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وشملت استلام ستة رفات تعود لمقاتلين عراقيين، مقابل تسليم أكثر من 70 رفات تعود لمقاتلين إيرانيين".

وأضاف أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإنسانية المتواصلة بين البلدين، بهدف إنهاء ملف المفقودين وإعادة رفات الضحايا إلى ذويهم بعد عقود من فقدانهم"، مشيراً إلى أن "اللجان المختصة تعمل وفق آليات فنية وقانونية دقيقة لضمان توثيق الهويات وتسليم الرفات وفق الأصول المعتمدة".

وبيّن أن "فرق البحث ما زالت تواصل عمليات الحفر والتنقيب في عدد من المواقع التي يُعتقد أنها تضم رفات ضحايا سقطوا خلال الحرب بين العراق وإيران"، مؤكداً استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لتعزيز التعاون الإنساني وإنهاء هذا الملف.

يذكر أن البلدين يتبادلان وبشكل دوري الرفات، وفقا لاتفاق جنيف لعام 2008، الذي وقع برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أن الإحصاءات الرسمية بشأن إجمالي ما تم تسليمه واستلامه ما زالت غير متوفرة.

وخاض البلدان حربا استمرت ثماني سنوات، عرفت باسم "حرب الخليج الأولى"، وأسفرت عن سقوط نحو مليون قتيل من الجانبين (بحسب تقديرات غير رسمية)، إضافة إلى خسائر اقتصادية تجاوزت التريليون دولار.

وتشهد العلاقات العراقية الإيرانية تقاربًا منذ عام 2003، عقب إسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، على يد قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة.