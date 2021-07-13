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تبادل اطلاق نار اثر استعراض عشائري بـ 500 عجلة مسلحة جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T07:21:01+0000
تبادل اطلاق نار اثر استعراض عشائري بـ 500 عجلة مسلحة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر في ميسان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، بأن استعراضاً عشائرياً مسلحاً بـ 500 عجلة احتجاجاً على "اغتيال شيخ عشيرة" ولّد تبادل اطلاق نار مع رجال الامن وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عشائر بني كعب استعرضت، صباح اليوم، بـ500 عجلة مسلحة وسط محافظة ميسان احتجاجا على مقتل الشيخ تحسين خالد جبر العلي.

وأوضح المصدر أن تبادل إطلاق نار حصل بين المستعرضين من أفراد بني كعب، وعناصر أمن بقيادة شرطة المحافظة، مشيراً إلى عدم وجود معلومات عن أصابات بين الطرفين حتى اللحظة.

واغتال مجهولون، أمس الاثنين، الشيخ تحسين خالد جبر العلي، نجل أمير قبيلة بني كعب في محافظة ميسان جنوبي العراق.

 وفي حين لم يصدر عن شرطة ميسان بيان عن تفاصيل ودوافع الحادث، ذكر مصدر أمني إن "مجهولين أطلقوا النار على المركبة التي كان يستقلها الشيخ تحسين، على الطريق الرابط بين مدينة العمارة مركز المحافظة وقضاء المشّرح، مما تسبب بانحرافها عن مسارها، ووفاة الشيخ".

 

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