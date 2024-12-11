إتاوات تصل لـ3 آلاف دولار.. نينوى تتحرك حول منع البناء في مناطق "نفوذ الفصائل"

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، يوم الأربعاء، عن تحرك للمجلس لمناقشة ملف منع البناء على الأراضي بمحيط الموصل التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة.

وقال عضو المجلس الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة شفق نيوز، إن " المجلس يعتزم استضافة مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو لمناقشة ملف منع البناء في بعض مناطق الموصل من قبل بعض الجهات المتنفذة بالمدينة".

من جهة اخرى كشفت مصادر حكومية لوكالة شفق نيوز، أن فصائل مسلحة تفرض مبالغ 2000 الى 3000 دولار مقابل السماح ببناء الارض الواحدة بمساحة 200 متر.

وتقول المصادر ، إن "المئات من المواطنين أجبروا على دفع تلك المبالغ مقابل بناء أراضيهم في مناطق التعليم والكندي وغيرها والتي تخضع لسطوة فصيل مسلح وأن المنع يكون بحجة التغيير الديمغرافي".من جانبه نفى مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو ما يشاع حول وجود تغيير ديموغرافي.

وقال الحبو لوكالة شفق نيوز، إن "اكثر من تسعة آلاف سند رسمي حكومي قد تم منعهم من البناء على أراضيهم في مناطق بأطراف الموصل هي ضمن التصميم الاساسي للموصل ولا صحة لادعاءات التغيير الديموغرافي".