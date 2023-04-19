تاريخ من الحضارات .. المتحف العراقي يعرض مخطوطات ونسخاً نادرة من القرآن (صور)

شفق نيوز / شهد المتحف العراقي، عرض مخطوطات نادرة ونسخ من القرآن يعود تاريخها الى القرون الهجرية الأولى، في القاعة الآشورية داخل المتحف.

وتجولت كاميرا وكالة شفق نيوز ضمن أرجاء المتحف الذي يفتح أبوابه للزائرين ليشاهدوا - اضافة لتاريخ العراق- مخطوطات ونسخاً من المصحف تعود لبدايات انتشار الإسلام بخطوط عربية مختلفة ذات شكل وجمال أخاذ.

وبين الحضارات والتماثيل على جدران المتحف وفي أروقته ومن ضمنها القاعة الآشورية يبرز العصر الإسلامي داخلها عبر هذه النسخ والمخطوطات التي ترسم بمجموعها تاريخاً من الحضارات يجعل الزائر يتنقل بين مختلف العصور والازمنة ضمن بناية ومكان واحد، وكأنها تحكي تسلسل الحضارة والدين منذ بداية وجود الإنسان على أرض وادي الرافدين حتى انتشار الإسلام كدين توحيدي جامع.