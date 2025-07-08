تاجر مخدرات وشاب ينتحران "حرقاً" جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

سجلت محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، حالتي انتحار "حرقاً" لتاجر مخدرات بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية، وشاباً لأسباب نفسية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "حالة الانتحار الأولى لتاجر مخدرات، بعدما داهمت قوة أمنية منزله فهرب عبر الأسطح المجاورة لمنزله، ليستقر في أحد المنازل ويحرق نفسه هناك".

وأضاف أن "التاجر فارق الحياة قبل أن تتمكن القوات الأمنية من الوصول إليه".

وتابع المصدر "كما أن شاباً أقدم على الانتحار أيضاً حرقاً بمادة البنزين أمام منزله بمنطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبيناً أن "سبب الانتحار حالة نفسية يعاني منها الشاب".