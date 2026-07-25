تقرير دولي: 60% من سكان العراق يحصلون على مياه شرب آمنة

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات الأمم المتحدة للمياه ومنصة Our World in Data، أن 60% من سكان العراق يحصلون على خدمات مياه شرب مُدارة بشكل آمن، في وقت لا يزال فيه أكثر من ملياري شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة في منازلهم.

وبحسب البيانات، فإن العراق سجل نسبة وصول تبلغ 60%، وهي أقل من دول متقدمة مثل اليابان (99%) وإيطاليا (97%) وإيرلندا (96%) وإيران (94%)، لكنها أعلى من عدد من الدول النامية مثل غانا (43%) وغواتيمالا (49%) وإندونيسيا (30%) وغينيا بيساو (24%).

وأشار التقرير إلى أن خدمات مياه الشرب المُدارة بشكل آمن لا تعني مجرد وجود مصدر للمياه، بل تشمل أن تكون المياه من مصدر محسّن، ومتوفرة داخل المنزل، ويمكن الحصول عليها عند الحاجة، وخالية من التلوث، وفق معايير الأمم المتحدة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا تسجل نسب وصول تقارب أو تبلغ 100%، بينما لا تزال دول منخفضة الدخل، خصوصاً في أفريقيا، تسجل نسباً تقل عن 20% بسبب ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، والنمو السكاني السريع، وتأثيرات التغير المناخي.

وأكد التقرير أن توسيع الوصول إلى مياه الشرب الآمنة يتطلب استثمارات طويلة الأجل في محطات المعالجة وشبكات التوزيع والصرف الصحي وأعمال الصيانة، مشيراً إلى أن توفير المياه النظيفة يعد عاملاً أساسياً في تحسين الصحة العامة والتعليم ودعم التنمية الاقتصادية والحد من الأمراض المنقولة عبر المياه.