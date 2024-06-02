أب يقتل ابنته في بغداد وأخرى تنجو من الموت بالبصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن فتاة قتلت على يد أبيها في العاصمة بغداد، فيما نجت أخرى من محاولة انتحار في البصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أباً أقدم على قتل ابنته (تولد 2006)، بسلاح نوع مسدس ضمن أحد قطاعات مدينة الصدر شرقي بغداد، موضحا أن التحقيقات الاولية تعزو الحادث الى مشاكل اجتماعية.

وبين المصدر، أن القوات الأمنية تجري عملية بحث عن الأب الذي لاذ بالفرار بعد تنفيذه الجريمة.

وفي البصرة، ذكر المصدر، أن فتاة حاولت الانتحار باسلوب تناول مبيدات تستخدم للمزروعات في احدى المناطق التابعة للمحافظة.

وبين المصدر، أن الفتاة نجت باعجوبة بعد تلقيها العلاج في مستشفى قريب.