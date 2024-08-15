أب يطعن طفلته الرضيعة بالسكين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، بأن أباً أقدم على طعن طفلته الرضيعة بالسكين بسبب خلافات عائلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى الطوارئ في قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين، استقبل صباح اليوم طفلة بعمر سنتين مصابة بعدة طعنات بسكين وحالتها حرجة".

وأضاف أن "والد الطفلة هو من قام بطعنها بسبب خلافات عائلية ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة"، مشيراً إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث وباشرت بالبحث عن الجاني لاعتقاله".