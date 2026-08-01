آب يستهل أيامه في العراق بحرارة خمسينية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، أن البلاد ستشهد طقساً صحواً، مع درجات حرارة مرتفعة تصل إلى الخمسينات في محافظات وما دونها بدرجة في محافظات أخرى.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن درجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، فيما تنخفض بشكل طفيف في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة ودخول شهر آب بموجة قيظ تبلغ فيها العظمى 50 درجة مئوية في عدد من المحافظات.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 50 درجة مئوية في كل من صلاح الدين، ميسان، المثنى، ذي قار، والبصرة، فيما تسجل 49 درجة في كربلاء، الأنبار، النجف، بابل، الديوانية، وكركوك، و48 درجة في بغداد، ديالى، وواسط، و47 درجة في نينوى، و44 درجة في أربيل، و43 درجة في كل من دهوك والسليمانية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح بين 26 و36 درجة مئوية بحسب المحافظة، مع استمرار الأجواء الحارة خلال ساعات الليل، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.

ولفتت إلى أن الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتخللها فترات من السكون وتغيّر في الاتجاه، ولا سيما في المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية.