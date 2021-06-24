بأياد صينية.. المباشرة بانشاء أكثر من مئة مدرسة في محافظة عراقية

شفق نيوز / أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، يوم الخميس، إنطلاق العمل بانشاء أكثر من مئة مدرسة حديثة في عموم المحافظة، من قبل شركة صينية وبمواصفات حديثة.

وأوضح الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة الصينية التي باشرت بتشييد المدارس، هي ذاتها التي تم التعاقد معها على تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي".

وأضاف أن "وفدًا حكوميًا وصل للمحافظة للمشاركة في عملية تسلم مواقع العمل، والبدء بإجراءات التنفيذ التي ستكون ضمن مدة زمنية محدد، وتراعى فيها المواصفات والجودة".

وتوقع محافظ ذي قار،وفق البيان، أن تسهم هذه الأبنية المدرسية في "حل مشكلة إزدواج الدوام، واستقرار العملية التربوية".

ويحتاج العراق لأكثر من 20 ألف بناية مدرسية لحل أزمة الدوام المزدوج الثنائي والثلاثي، بحسب لجنة التربية في مجلس النواب العراقي.