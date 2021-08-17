بأول يوم دخوله المدينة منذ سنوات.. قطار الموصل يبتلع عجلة مدنية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في نينوى، يوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير بين قطار وعجلة مدنية قرب منطقة وادي حجر في الجانب الايمن من الموصل، وذلك اثر دخول القطار للمدينة بعد عشر سنوات من الانقطاع.

وقال معاون مدير السكك الحديد في الموصل قحطان لقمان، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية سوى اضرار مادية كبيرة في العجلة، محملاً صاحب العجلة المدنية مسؤولية الحادث كونه بقي قريباً من السكة رغم اقتراب القطار ولم يبتعد عنها.

وأشار لقمان إلى أن اصحاب المركبات لايأبهون لمدى المخاطر عند اقتراب القطار فهو لايمكنه التوقف بصورة سريعة كما لايمكن تغيير مساره.

وأوضح لقمان أن هذه هي المرة الاولى التي يدخل فيها القطار الى الموصل، وهذا الامر جديد على سكانها فقد كان غائباً عنها منذ سنوات طويلة.

ودعا سكان المدينة للانتباه والحذر عند مرور القطارات على السكك، مشدداً على ضرورة ترك مسافة امان كافية بينهم وبين القطار لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.

واعلنت وزارة النقل العراقية في وقت ماضي على تسيير اول رحلة قطار الى مدينة الموصل بعد توقف دام عشر سنوات.