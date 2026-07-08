بأهازيج حماسية ومرافقة كثيفة.. المعزّون يغيرون موعد تشييع جثمان خامنئي في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في كربلاء، مساء اليوم الأربعاء، بأن موعد انطلاق مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، تأخر عن الوقت المحدد المعلن عنه بسبب كثافة المشيعين الذين رافقوا الموكب من محافظة النجف إلى كربلاء والحشود الغفيرة التي تنتظره على حدود المحافظة.

وقال مراسلنا إن الموكب الذي انطلق من النجف ظهر اليوم متوجهاً نحو كربلاء، رافقته أعداد كبيرة جداً من المشيعين ما أدى إلى مسيره ببطء ليصل إلى حدود كربلاء عصراً.

وأشار إلى أن عاملاً آخر تسببت بتأخر مسير الموكب حيث ما إن يمر بمنطقة على طول طريق النجف – كربلاء، حتى يخرج الأهالي لاعتراض طريق الموكب بأهازيج حماسية ما يضطر السيارات إلى التوقف.

وتابع مراسلنا، وهكذا استمر مسير الموكب ببطء وتوقفات متعددة قبل أن يصل حدود محافظة كربلاء حيث كانت جموع غفيرة بانتظاره، ما أدى إلى توقفه بسبب كثافة الأعداد، وبالتالي تأخر موعد انطلاق مراسم التشييع التي كانت من المفترض أن تبدأ عند الساعة الثامنة أو قبلها.

وأكد المراسل أن جثمان المرشد الأعلى ما زال عند مدخل مدينة كربلاء وتحديداً قرب شارع "أبو مهدي المهندس" الذي يصل إلى ساحة "سيد جودة" والتي من المفترض أن تبدأ مراسم التشييع منها، كما أن معظم شوارع المدينة مقطوعة بسبب الأعداد المليونية.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم التشييع تزامنت مع شهر محرم الذي يشهد توافداً كثيفاً من المسلمين الشيعة العراقيين ومن الدول الأخرى، كما أن الزوار الإيرانيين يدخلون العراق قبل حلول شهر محرم وخلال الأيام العشرة الأولى منه بأعداد كبيرة ويستمرون بالبقاء في محافظة كربلاء إلى حلول موعد الزيارة الإربعينية والتي يكون موعدها في العشرين من شهر صفر وفق التقويم الإسلامي، أي بعد 40 يوماً من يوم العاشر من محرم الذي وقعت فيه معركة الطف الشهيرة.

وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد انطلقت صباح اليوم في محافظة النجف بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث.

وشهدت المراسم حضوراً مليونياً تسببت بإرباك لجهود التنظيم المسبق التي بذلتها اللجنة العليا المشرفة على التشييع وكذلك جهود العتبة العلوية لكثافة الأعداد المشاركة في التشييع.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في مراسم التشييع.

وشارك في مراسم استقبال الجثامين مساء أمس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، ومختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية.

كما شارك في الاستقبال أيضاً قيادات الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية الأخرى.