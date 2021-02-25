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بأمر وزاري.. إقالة مسؤول محلي في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-25T18:09:05+0000
بأمر وزاري.. إقالة مسؤول محلي في ذي قار

شفق نيوز/ قرر وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، يوم الخميس، إقالة مدير عام صحة ذي قار وتخويل بديلاً عنه بشكل مؤقت.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن الوزير التميمي ومذيلة بتوقيعه، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، صدور قرار يقضي بإنهاء تخويل الدكتور سعدي كاظم الماجد من صلاحيات مدير عام دائرة صحة ذي قار ، وتخويل الدكتور صادم صاحب الطويل بالصلاحيات الادارية والمالية والقانونية لمدير عام صحة المحافظة ولمدة ثلاثة أشهر ولحين تعيين مديراً عاماً جديداً بكل اصولي.     

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه الكتاب الصادر عن وزير الصحة حسن التميمي.

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