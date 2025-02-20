بأمر وزاري.. إعفاء معاون مدير صحة كركوك من منصبه

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة صحة كركوك، يوم الخميس، بإعفاء معاون مدير عام دائرة صحة كركوك من منصبه، بأمر وزاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أصدر أمراً وزارياً بإعفاء معاون مدير صحة كركوك الصيدلاني الاختصاص زياد خلف مديد، من منصبه دون تسمية بديلاً له".

وفي السياق، أشارت النائبة عن محافظة كركوك، ساهرة عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "معاون مدير دائرة الصحة الدكتور زياد خلف الجبوري الذي عُرف بإخلاصه وخدمته للناس أُقيل بقرارٍ لم يكن بدافع المصلحة العامة بل لإرضاء جهاتٍ تسعى لإقصاء العرب وتهميش دورهم".

وأضافت "ما يجري ليس مجرد تغيير إداري بل استمرار لنهج يستهدف العرب في مدينتهم حيث يُحارب كل صوت نزيه يسعى لخدمة الجميع بعدل وإنصاف، يبدو أن السياسة تتغلب على النزاهة وخدمة المواطن وأن العربي سيبقى محارباً حتى في أرضه، لن نترك الشرفاء وحدهم".