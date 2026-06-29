بأمر وزاري.. سحب يد مدير عام كهرباء الجنوب وإحالته للتحقيق

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، يوم الاثنين، أمرا وزاريا بإحالة مدير عام كهرباء الجنوب للتحقيق وسحب يده من المنصب.

وجاء في الأمر الوزاري، الذي وردت نسخة منه لوكالة شفق نيوز: سحب يد غيث نجم عبيد، مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب من المنصب لمدة 60 يوما.

كما تضن الأمر تشكيل لجنة تحقيقية لتدقيق كافة أعمال الشركة، وأيضا تكليف طارق فرج أحمد، بإدارة الشركة طيلة فترة سحب اليد.

وعقب هذا القرار، أصدرت وزارة الكهرباء، أمراً بإعفاء 28 مسؤولاً في شركة توزيع كهرباء الجنوب وإحالتهم الى النزاهة، جراء مخالفات كبيرة تم ارتكابها مؤخراً تتعلق بهدر المال العام.

وقررت الوزارة، إصدار لجان تحقيقية عدّة لمتابعة الإخفاقات الكبيرة بملف الطاقة في محافظة البصرة، من بينها تلاعبات كبيرة بالمقاييس الألكترونية للمجمعات التجارية، وعدم استحصال مبالغ تزويد الطاقة لمجمعات سكنية عدّة.